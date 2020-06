Vea cuántos irresponsables sin tapabocas encontramos en una calle de Bogotá

"Se me quedó entre el carro" o "es que me ahoga" son las justificaciones de algunos. Otros, todavía más descarados, gritan que el COVID-19 es un invento. No sea como ellos. #EstáEnTusManos #NoticiasCaracolAhora