Video viral: en pleno vivo de noticiero, 'boletean' a pasajera supuestamente colada en el SITP

En medio de las estrategias para enfrentar el fenómeno de los colados en Transmilenio, las autoridades optaron por subirse a los buses articulados y del SITP para verificar que quienes estén a bordo hayan pagado sus pasajes. De no ser así, serán bajados del bus y estarán obligados a pagar una multa.

En uno de estos operativos, una joven que supuestamente no pagó el pasaje fue reseñada. Le pidieron su tarjeta del SITP y al pasarla por una aplicación los funcionarios notaron que ella no había cancelado su pasaje, al menos no con su documento.

La usuario dio su explicación: “Yo entré con mi mamá esta mañana y ella validó los dos pasajes con la tarjeta de ella. Yo tengo mi tarjeta, de regreso sí valido con mi tarjeta”.

A pesar de esta respuesta, el gerente de Transmilenio, Orlando Santiago, señaló que “había entrado de manera irregular al sistema, por tanto, lo que procede es que tiene que bajarse del bus y se le pondrá su respectivo comparendo”.

El comandante de la Policía de Transmilenio, coronel Jader Llerna, también se encontraba en el bus donde fue abordada la joven. Confirmó que se le impondrá una multa por $154.700.

Aquí el momento en que la mujer es confrontada por las autoridades:

“La tarjeta es personal, utilicemos nuestra propia tarjeta, validemos nuestro pasaje y evitémonos todos este tipo de inconvenientes, porque las excusas siempre aparecen”, fue la invitación del gerente de Transmilenio.

Con esta medida se pretende regular la evasión del pago del pasaje y también acabar con la venta y compra irregular de pasajes de Transmilenio y Sitp.