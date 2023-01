Vigilante denuncia que lo encerraron 50 días en bodega donde trabajaba y que ni una cobija le dieron

Hélber Bolívar, quien llevaba 12 años laborando en ese lugar, dice que tiene miedo a represalias. La compañía afirmó que está recogiendo pruebas para defenderse.

“Imagínese, sin una colchoneta, sin una cama, sin una cobija, muy mal”, cuenta Bolívar sobre la situación que vivió en medio de la pandemia del coronavirus .

Y agrega: “Ellos no me dejaban alimentos ni nada, solamente hasta que mi hija me pudiera llevar”

El vigilante, que se quedó sin trabajo, sostiene que no podía salir porque “eso estaba cerrado y monitoreado”.

Por su parte, la empresa señala que está reuniendo información para demostrar que Hélber Bolívar estaba allá voluntariamente.