Vigilantes robaban en casas: drogaban a guardias honestos para poder cometer sus fechorías

El CTI de la Fiscalía, con apoyo del Ejército, logró la captura de cuatro delincuentes que se infiltraban en las empresas de seguridad. Cuando los contrataban como vigilantes de los conjuntos en Bogotá y regiones aledañas montaban todo un operativo para que cómplices externos pudieran ingresar a hurtar elementos de valor.



La labor para recolectar elementos probatorios duró 9 meses, tiempo en el que se determinó que la banda Los Seguros engañaban a las compañías para que los asignaran en conjuntos residenciales de estratos altos.

Ya dentro, conociendo los horarios que manejaban las víctimas, las posibles rutas de escape y hasta los turnos de vigilantes que honestamente hacían su labor, contactaban a un cómplice para que ingresara y sustrajera elementos de valor de las viviendas.

Entraban “sin violencia alguna en los inmuebles y hurtaban objetos de fácil comercialización, como joyas, relojes de alta gama, dinero en efectivo de diferentes (euros o dólares) y dinero en efectivo colombiano”, indicó Leonor Merchán, directora de Fiscalía, seccional Bogotá.

Agregó que para no levantar sospechas con sus compañeros y que tampoco los delataran “les suministraban medicamentos controlados para dormirlos y ellos cometer con éxito estos hurtos”. Este modus operandi quedó evidenciado en la interceptación de una llamada:

Delincuente I: Eso toca cuando ellos me reciben el tinto a mí, como uno es el que lo hace, al recorredor, ahí van las gotas. Eso él no lo puede hacer así como así, porque esos manes no se dejan torcer. Esos viejitos así, eso es difícil torcerlos. Si fueran pelados como uno…

Delincuente II: Los van a dormir. Ajá, sí, ellos duermen. Ahí están las gotas.

A los vigilantes ladrones les imputaron los delitos de hurto calificado agravado y concierto para delinquir.

En lo corrido del año, el CTI de la Fiscalía ha desarticulado una decena de bandas dedicadas al hurto de viviendas.