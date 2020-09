“Violencia con violencia, no hacemos nada”: adulto mayor ante destrozos de vándalos en Bogotá

Ante los daños ocasionados por vándalos en Bogotá durante protestas realizadas el pasado miércoles, un adulto mayor aseguró que, si bien miembros de la Policía cometieron un error, no es razón para que ocurra una “gaminería”.

“Sí, la embarró un señor de la Policía, pero no es para que rompamos las cosas, matemos gente. Hacemos lo que queremos. Violencia con violencia, no hacemos nada. Hay que protestar, pero tenemos que saber hacerlo. No coger y dañar esto, algo que nos cobran a nosotros”, aseguró el adulto mayor.

Las protestas en las que más de 60 CAI de la Policía resultaron destruidos se presentaron un día después de la muerte de Javier Ordónez, un abogado de 46 años, que fue víctima de un abuso policial.

“Debemos protestar por muchas cosas, pero es inaudito que nos dañen las cosas. Esta no es la manera de protestar. Yo soy un viejo y trabajo, pero es una gaminería lo que hay”, puntualizó.

Finalmente, el hombre, quien es vendedor de empanadas y pasteles, reiteró, con indignación, que “esto no hay que hacerlo”.

Además de los daños, cinco personas acabaron muertas en medio de los disturbios que se registraron en Bogotá y Soacha.