Violento atraco en Puente Aranda: niña fue encañonada en medio de robo de camioneta

Sigue la preocupación por los casos de hurto en Bogotá. En el barrio Colón de la localidad de Puente Aranda, centro occidente de la capital, una familia fue víctima del robo de su camioneta. Los delincuentes encañonaron a una niña de 7 años.

“La noche del domingo alrededor de las 8:30 llegábamos nosotros de un día de familia en Cajicá, logramos entrar al garaje de la casa cuando dos hombres nos interceptan, con pistolas nos amedrentan y pues proceden al robo del vehículo”, cuenta Diego Piza Pinilla, padre de la menor.

Para Diego “fueron momentos angustiantes, pueden haber sido segundos, pero mejor dicho fue como una eternidad para mí”.

El hombre señala que su esposa fue la primera en percatarse de la presencia de dos hombres armados “y ella en un primer momento forcejea con uno de ellos hasta que le muestra la pistola y la reduce”.

En ese momento, los ladrones le golpearon el vidrio a Diego con el arma.

“Lo que procedo es a apagar el vehículo y a poner mis manos para que sepan que yo no voy a oponer resistencia alguna, ahí me bajo y lo que le pido es que, por favor, me deje sacar a mi hija que se encuentra atrás de la camioneta”, aseguró.

Sin embargo, en medio del afán por cometer el robo, el delincuente halaba a la niña sin percatarse de que tenía el cinturón de seguridad.

“Esta persona abre la puerta donde se encuentra la niña, la agarra y la empieza a halar y le pone la pistola yo no sé si se habrá dado cuenta de que tenía el cinturón, pero la halaba para poderla sacar, la perrita intenta proteger a la niña pues lo que me cuenta la niña es que el tipo golpea a la perra y logra sacarla con todo y cinturón lastimándola, obviamente, la quemó con él cinturón y ahí lo que yo le pido es que me deje quitarle el cinturón a la niña”, relata Diego.

Los ladrones se salieron con la suya y no solo se llevaron la camioneta sino la mascota de la familia.

Diego manifiesta que su hija iniciará acompañamiento psicológico en el colegio al que asiste, pues quedó muy afectada por lo ocurrido, especialmente, por el hurto de su perrita.