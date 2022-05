Video de violento fleteo a pareja en Bogotá: cada víctima recibió un disparo

Cámaras de video registraron el violento fleteo a pareja en Bogotá. Los delincuentes prácticamente llegaron disparando con tal de obtener las pertenencias de las víctimas y tanto el hombre como la mujer resultaron heridos.

Las imágenes muestran un vehículo en el que se movilizan las personas afectadas, que estaban llegando a un edificio. Mientras esperaban que el vigilante abriera la puerta, aparecieron dos motos con cuatro delincuentes a bordo.

Los parrilleros intimidaron a los ocupantes del vehículo con armas de fuego y golpearon violentamente los vidrios del carro con la intención de llevarse un bolso, pues la pareja acaba de salir de una entidad bancaria.

La agresividad de los delincuentes fue escalando al punto de que dispararon contra los ocupantes; tanto la mujer como el hombre recibieron un disparo cada uno.

Una vez dispararon, los ladrones tomaron el bolso y salieron corriendo. Cruzaron la calle y apuntaron con sus armas a los vehículos que iban cruzando por el lugar, se subieron en las motos y huyeron con el botín.

Treinta segundos duró el fleteo a pareja en Bogotá, que ocurrió en la puerta de su casa.

El estado de salud de las víctimas de fleteo en Bogotá

Noticias Caracol dialogó con la mujer que sufrió el fleteo en Bogotá junto a su novio. Por seguridad, se abstuvo de revelar su identidad. “Acabamos de salir de la clínica, estamos en proceso de recuperación, es un proceso que, según los médicos, es lento y de mucho cuidado. Gracias a Dios estamos bien y salimos de peligro pronto”, manifestó.

La ciudadana contó que “escuchamos tres disparos, uno cayó en mi pierna derecha y el otro en la pierna de mi pareja”.

Según los médicos, “por el tipo de bala no morimos desangrados en cuestión de minutos. La bala que me destroza a mí el fémur se parte en tres pedazos y destroza el resto del hueso. Al salir del carro para pedir ayuda no sentía las piernas”.

Sobre la herida que afectó a su novio, indicó que “la bala pasa milímetros de su arteria inguinal, sale por la ingle, vuelve e ingresa por el escroto y se aloja nuevamente en su glúteo izquierdo. Según el diagnóstico, “pudo haber explotado sus testículos o hubiera podido morir desangrado en el momento en que pasó la arteria”.

Aunque conservaron sus vidas, ahora deben pasar por un largo proceso de recuperación, mientras esperan que los fleteros sean capturados para que respondan por este grave hecho.