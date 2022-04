Violento robo en Bogotá: a plena luz del día, parrillero le apuntó a su víctima en la cara

Un violento robo en Bogotá ocurrió a una cuadra del Movistar Arena, en el barrio El Campín y a plena luz del día. Uno de los criminales era el parrillero de una moto que, armado, amenazó a dos hombres que hablaban frente a un taller mientras veían un celular.

Luis Arciniegas, una de las víctimas, contó que vio al ladrón minutos antes, cuando se bajó de un carro con vidrios polarizados. Luego caminó como si nada y pasó frente a ellos. De pronto se devolvió y, con un “revólver, me apuntó en ese momento, me pedía el teléfono, yo nunca entendí lo que estaba pasando, entré en shock”.

“Me pega un cachazo en la cabeza y fue ahí cuando reacciono, como que me están robando y la cosa era real. Él ve que hay mucha gente en el taller y empiezan a tirarle botellas, tarros, todo lo que encuentran ahí, es cuando él me apunta. Afortunadamente le pegaron con algún objeto, él se asusta y ahí emprende la huida. Ahí hace el disparo, que quedó en la pared”.

Aunque el ladrón que protagonizó el violento robo en Bogotá llegó en carro, huyó en una moto que se parqueó justo en frente de las víctimas.

“Yo creería que más adelante se baja de la moto, la moto huye y él vuelve y se sube al carro”, comentó Luis.

Él también se moviliza en moto, y reconoce que la medida de prohibir el parrillero en Bogotá afecta “a los buenos”, pero “en estos casos, por la seguridad, a veces es mejor”.

Videos de otros robos en Bogotá

Las imágenes muestran cómo hombres en moto amenazan con armas de fuego o blancas a la gente.

En uno se ve a un sujeto que le rapa el celular a un ciudadano que está llegando a su casa. En otro se observa cuando un motociclista intercepta a un joven y le muestra un arma para obligarlo a acercarse con el fin de requisarlo y quitarle todo lo que lleva de valor.

Otra víctima de los motoladrones estaba parqueado cuando le robaron el teléfono y con el mismo estafaron a sus conocidos.

Para Miguel Forero, líder de motociclistas, la medida contra los parrilleros “está atacando un medio de transporte, no está atacando la delincuencia en Bogotá. El ladrón no va a dejar delinquir porque le quitan su moto, lo que va a hacer es buscar otros medios de transporte para moverse y hacer sus fechorías”.

La Alcaldía de Bogotá justifica su decisión argumentando que en las noches y madrugadas, de jueves a sábado en lo corrido de 2022, se ha presentado el 27% de los homicidios con sicarios en moto y el 32% de los hurtos. El 11% de los victimarios que robaron se movilizaban en moto, con un incremento del 7% respecto al 2021.