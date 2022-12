Asegura que justo cuando iba a salir del baño estalló la carga. Cuenta que recuerda a Pilar Molano, la única víctima que continúa hospitalizada.

"Psicológicamente no estoy bien, todavía no asimilo lo que me está pasando. Parece que voy a tener pérdida de audición”, afirma Yury.

"Pilar estaba al lado mío peinándose, arreglándose el cabello (…) la tengo muy presente porque estaba al lado mío. Ella salió primero que yo, alcanzó a retirase del tocador cuando sonó la bomba” cuenta Yury.