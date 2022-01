“Voy a vender la casa de La Calera”: Yhonier Leal ya estaba haciendo planes con la plata de Mauricio

Que Yhonier Leal asesinó a su hermano Mauricio y a su mamá, Marleny Hernández, por motivos económicos sigue siendo la hipótesis más fuerte para la Fiscalía. Varias pruebas recolectadas demostrarían dicha situación.

El ente investigador logró demostrar que Yhonier Leal retiró más de $60 millones y señaló que ese dinero lo iba a usar para salir de Bogotá.

Otro elemento clave que hablaría de esos intereses económicos es la declaración de Jair Ruiz, conductor de Mauricio y testigo estrella de la Fiscalía, quien manifestó: “Yhonier pregunta a la abogada que si el jefe tenía deudas en bancos, que si esas deudas morían con él. Empiezan a hablar de Andrés, el hermano de ellos; Yhonier le dice a la abogada que como Andrés está preso y no está en facultades de tomar las riendas de la peluquería ni nada, que entonces a Andrés se le mandaría su plata a la cárcel o lo que le corresponda (...) en ese momento Yhonier hace una pregunta a la doctora, que si por equis motivo él llegara a caer preso qué pasaría con la herencia. La doctora le dijo que él seguía siendo el heredero legítimo".

Además, contó que “Yhonier me dijo: ‘voy a vender la casa de La Calera porque no me gusta vivir allá, eso es muy lejos’. Entonces dijo que se compraría un apartamento cerca a la peluquería. Yo le dije que no vendiera la casa porque era la casa del jefe y que además quién iba a comprar esa casa con lo que había sucedido, entonces él me dijo que hay gente que compra esas casas así por morbo y esas cosas".