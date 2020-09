Vuelve el pico y placa en Bogotá: vea cómo quedó y evítese una multa de $438.900

Después de seis meses, regresa la medida de pico y placa en Bogotá para carros particulares con algunas modificaciones. Inicia este martes 22 de septiembre y regirá de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. No aplicará los sábados.

Las placas terminadas en número par tendrán restricción los días pares

Las placas terminadas en impar no podrán transitar los días impares

El nuevo pico y placa contempla tres excepciones adicionales, es decir, no serán sancionados:

El personal de la salud podrá usar el vehículo sin restricción

Quienes compartan su carro con al menos tres personas durante todo el recorrido

Usted podrá pagar semestralmente el cobro por congestión de $2.066.000

Si incumple la norma, que busca restringir en un 50% los vehículos que a diario se movilizan por la capital, se expone a una multa de 438.900 pesos.

Desde el pasado 20 de marzo, cuando se hizo el simulacro de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, Bogotá no tenía restricción de pico y placa.