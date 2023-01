Ya tienen identificada la moto con que conductor arrolló a un niño y escapó en Bogotá

El menor de 8 años, que duró varios días inconsciente y en cuidados intensivos, está estable, según la familia.

Sin embargo, su recuperación podría tardar hasta ocho meses. Sus padres dicen que necesita una silla de ruedas, pero no tienen los recursos para comprarla.

El niño estaba montando su bicicleta en el barrio La Favorita, sur de Bogotá, cuando fue arrollado por una motocicleta. El conductor no auxilió al pequeño.

El papá del menor le envió un mensaje: “Que, si tiene hijos, me dé la cara y me diga por qué no lo ayudó”.

Autoridades revelaron que ya tienen identificada la motocicleta y esperan dar pronto con el responsable.

