“Ya van a ver cuando salga de los sótanos del infierno”: Epa Colombia

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia , aprovechó este viernes 13 de agosto para enviar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por el respaldo mostrado tras la condena emitida en su contra por los daños causados a una estación de Transmilenio durante el paro nacional de 2019.

Y lo hizo de manera satírica, aferrándose a una frase que hizo popular en los últimos días la comediante Alejandra Azcárate, con quien ha tenido desencuentros.

“Desde muy pequeña he sido fuerte amiga y tú me das más fuerza. Es un momento muy duro de mi vida, pero siento todo el cariño que todas me dan. Ya van a ver cuando salga de los sótanos del infierno, amigas”, escribió Epa Colombia.

El jueves se conoció que la influencer y empresaria fue sentenciada a 5 años y tres meses de prisión por los delitos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.

La decisión corrió por cuenta del Tribunal Superior de Bogotá, fallo que Epa Colombia anunció va a recusar ante la Corte Suprema de Justicia, la última carta que tiene para salvarse de ir a la cárcel.