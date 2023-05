Yeison Jiménez se ofreció a pagar multa impuesta a conductor que ingresó a Transmilenio con moto

Luego de conocerse la situación que protagonizó un conductor en Bogotá al intentar subirse en el Transmilenio con su motocicleta al quedarse varado, el artista Yeison Jiménez quiso solidarizarse con el hombre que fue multado por las autoridades y ahora lo busca para pagar sus comparendos.



En las últimas horas se viralizó la particular historia que protagonizó un motociclista en Bogotá, luego de que intentara subirse al Transmilenio con su vehículo en mano y sin pagar pasaje, según reportó el sistema de transporte.

En las imágenes, difundidas por redes sociales, se ve al conductor subiéndose a una estación de Transmilenio luego de que su moto aparentemente sufriera una avería mecánica.

🤦‍♂️¡El sistema se respeta! 👊



Esta mañana un sujeto que pretendía movilizarse en #TransMi con su 🏍 motocicleta, fue sancionado con 2 🫵 comparendos:



📌𝗠𝘂𝗹𝘁𝗮 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝟮 - 𝗘𝘃𝗮𝘀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗷𝗲 $𝟮𝟮𝟬.𝟴𝟯𝟬

📌𝗠𝘂𝗹𝘁𝗮 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝟰 - 𝗣𝗼𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗶𝗻𝗴𝗶𝗿… pic.twitter.com/BozltYiBsS — TransMilenio (@TransMilenio) May 18, 2023

Ante la situación y a modo de castigo, personal de Transmilenio le impuso dos multas de carácter económico al sujeto: una por evasión del pasaje y otra por infringir el manual del usuario. Los comparendos que deberá pagar el motociclista superan el millón de pesos, adicionales a las sanciones establecidas por el Tránsito de Bogotá.

Al parecer, los hechos se habrían presentado porque el conductor de la motocicleta no tenía dinero para echarle gasolina al vehículo y la reserva que tenía no fue suficiente para llegar a su destino, entonces, en una medida desesperada, tomó la decisión que mejor le parecía conveniente.

Esta historia llegó a los oídos del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien, conmovido por las dificultades económicas por las que pasa el hombre, se puso en los zapatos del motociclista y decidió hacerle un regalo.

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el artista aseguró que la decisión del hombre tuvo que estar marcada por la desesperación y la necesidad, así que le pidió a la Policía de Tránsito que le ayudara a ubicar al sujeto para él hacerse cargo de todos los gastos.

Asimismo, les pidió a sus seguidores que si conocían la identidad del hombre se lo hicieran saber y le enviaran los datos personales para él pagar la multa realizada en el sistema de transporte público y en los patios del tránsito.

“Me quiero hacer cargo del problema del hombre, yo pago absolutamente todo. Le voy a entregar su moto tanqueada full y encima de eso, cuando no tenga gasolina, que me llame”, comentó el cantante.

Para finalizar, Yeison Jiménez se dirigió al motociclista, por si llega a escuchar sus palabras. “Yo esto lo hago con todo el amor del mundo, mi hermano, porque usted necesita trabajar”, puntualizó.