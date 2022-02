Yhonier Leal ahora dice que es inocente y está llamando a tías para presionarlas, denuncia abogado

Elmer Montaña, abogado de las hermanas de Marleny Hernández, mamá de Mauricio Leal, denunció que Yhonier Leal las está llamando desde el búnker de la Fiscalía para presionarlas con el fin de que el jurista no las represente más porque estaría interfiriendo en la negociación que está haciendo con el ente judicial, lo que podría elevar su pena.

El confeso asesino, además, ahora estaría cambiando su versión, según dijo el abogado en una entrevista que concedió a la revista Semana.

Publicidad

“Les ha dicho que él es una persona inocente, que lo va a demostrar con posterioridad”, aseguró.

Montaña también aseveró que en las llamadas que Yhonier Leal les está haciendo a sus clientas les está pidiendo que “necesita que ellas me revoquen el poder que me confirieron para que las representara como víctimas porque me he convertido en un obstáculo para la negociación que él está adelantando con la Fiscalía General de la Nación. Dice que la insistencia mía de que le imputen el delito de tortura genera un problema y por lo tanto él les solicita que me revoquen ese poder”.

Publicidad

Para el representante de las víctimas, el confeso asesino actúa de manera “incoherente, porque si él es inocente como está diciendo, ¿para qué va a hacer un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación? , ¿por qué necesita que me saquen del caso?”.

Las tías de Mauricio Leal han pedido que se le impute a Yhonier Leal el delito de tortura, algo a lo que el ente judicial se ha negado y que podría aumentar la pena del confeso asesino, aseguró el jurista.

Publicidad

“La Fiscalía se niega a imputar la tortura pese a que fue descrita en varias ocasiones por el fiscal del caso”, que “me dice que le presente las pruebas de la tortura cuando él mismo fue el que la narró y nos mostró la evidencia”, subrayó Montaña.

Aseguró que las llamadas de Yhonier Leal desde su sitio de reclusión en el búnker son ilegales y cuestionó al ente judicial, que, insistió, “no puede permitir que ese tipo de situaciones se dé, tiene la obligación de proteger, amparar a las víctimas”.

Publicidad

“Es aberrante que la Fiscalía le haya permitido a este señor que se comunique con las tías a sabiendas de que ellas se han constituido como víctimas dentro de este proceso y que han solicitado que le imputen a Yhonier el delito de tortura”, sostuvo.

Montaña dijo que sus clientas “ya no lo ven como su sobrino, lo ven como el asesino de su hermana y el asesino de Mauricio”.

Publicidad

“Esas llamadas les generan a ellas un enorme estrés. Una de las tías se encuentra enferma”, manifestó.

Detalles del acuerdo de Yhonier Leal con la Fiscalía

Publicidad

Según Montaña, “él está haciendo el preacuerdo sobre el lugar de reclusión donde lo van a llevar, parece que va a ser muy bueno para que pueda desarrollar allí un proyecto y pueda tener mayores beneficios de rebaja”.

“Incluso está pactado a qué cárcel lo van a llevar”, agregó.