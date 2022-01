Yhonier Leal quería saber qué pasaría con la herencia de su hermano si iba preso, según testigo

El testimonio de Jair Ruiz, conductor de Mauricio Leal, fue pieza fundamental para armar el rompecabezas del escabroso crimen del estilista y su mamá Marleny Hernández, perpetrado por Yhonier Leal.

En la primera versión que entregó a la Fiscalía General narró lo que sucedió el lunes 22 de ese mismo mes, empezando por un mensaje supuestamente escrito por su jefe diciéndole que no llevara a la empleada del servicio a la casa.

Publicidad

En la tarde, Yhonier Leal lo recogió para ir a la residencia de Mauricio.

Según él, llegó “a las 2:06 minutos, lo sé porque cuando yo estaba en la esquina, él ya venía, me hizo una llamada perdida. Yo miré y era esa hora, ya nos dirigimos para la casa, nos fuimos hablando en el carro. Yhonier y yo solamente íbamos hablando de la peluquería y de cómo le estaba yendo”.

Publicidad

Jair Ruiz dijo en su declaración que al llegar a la casa entraron a la habitación de Marleny Hernández y al no encontrarla fueron al cuarto de Mauricio. Fue él quien ingresó “y veo los dos cuerpos en la cama. Ya Yhonier venía por la parte de atrás y yo me devolví y me encontré con Yhonier en la entrada de la puerta ventana, y yo le dije ‘están muertos, porque los vi blancos, el jefe tenía el cuchillo en el estómago y había sangre’”.

Incluso en esa primera versión dio buenas referencias del hermano de Mauricio Leal afirmando que era “muy buen padre, ama a su familia, a toda su familia, persona noble, de muy buen corazón”.

Publicidad

Sin embargo, la Fiscalía interceptó las llamadas de Jair Ruiz y el 25 de noviembre, es decir, un día después de su primera declaración, apareció una conversación entre él y un hombre llamado John que lo asesoraba legalmente.

“John informa a Jair que es urgente y preocupante porque lo llamaron de la Fiscalía, y es urgente que realice la ampliación de la entrevista, ya que le contaron que Yhonier lo acusa ante la Fiscalía como responsable de la muerte de ellos (...) argumenta que la Fiscalía le dijo que Jair tenía el agua hasta el cuello”, según se conoció de la investigación.

Publicidad

Fue entonces que el conductor accedió a ampliar su declaración y mencionó los comportamientos sospechosos del confeso asesino, especialmente en su afán por la herencia.

"Yhonier pregunta a la abogada que si el jefe tenía deudas en bancos, que si esas deudas morían con él. Empieza hablar de Andrés, el hermano de ellos; Yhonier le dice a la abogada que como Andrés está preso y no está en facultades de tomar las riendas de la peluquería ni nada, que entonces a Andrés se le mandaría su plata a la cárcel o lo que le corresponda", dijo.

Publicidad

Agregó: “En ese momento Yhonier hace una pregunta a la doctora, que si por equis motivo él llegara a caer preso qué pasaría con la herencia, la doctora le dijo que él seguía siendo el heredero legítimo”.

Jair Ruiz también contó que los días posteriores a la muerte de Mauricio Leal, el hermano de la víctima fue muy cordial y atentó y que incluso le habría dado dinero.