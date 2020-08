“Yo lo perdono”: madre pide a conductor que arrolló y mató a su hijo que se entregue

Juan David era un joven padre, estudiante y empleado, pero el pasado 7 de agosto todo cambió para su familia, cuando recibió la noticia de que él había sido atropellado por un vehículo fantasma en un barrio del sur de Bogotá.

“Él era ingeniero mecánico y yo con que sacrificio le pagué la carrera”, cuenta Adela Díaz, mamá de Juan David.

El hijo menor de esta familia acostumbraba a ir en bicicleta a todas partes, a su trabajo, a visitar a su hijo, a la universidad, y la noche del viernes 7 de agosto salió a encontrarse con unos amigos.

“Dijo ahora vuelvo y se llegaron las 11 de la noche y no aparecía, entonces le escribí y le dije: ‘¿hijo qué pasa? y no me contestaba el celular”, recuerda Adela.

Casi a la misma hora que su mamá angustiada lo llamaba, Juan David fue arrollado por una camioneta en la avenida Boyacá con diagonal 52 sur, en barrio Nuevo Muzú, sur de Bogotá.

En el video que registró el hecho, también se observa la alta velocidad a la que iba el vehículo. Este nunca se detuvo a auxiliar a Juan David, quien murió en el lugar del accidente.

“Era un buen muchacho, que estudiaba, trabajaba y veía por su hijo que tiene 12 años. Esto para nosotros ha sido terrible”, expresa.

Mientras esta familia llora la pérdida del joven, las autoridades trabajan para identificar el vehículo y a su conductor.

“Se observa un exceso de velocidad por parte del vehículo, pese a que pasó el semáforo en verde. Se puede presentar una agravante que es el de fugarse del lugar y no prestarle auxilio a la persona que pudo haber lesionado”, señala el coronel Gustavo Blanco, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.

El abogado penalista Francisco Bernate explica que este caso podría tratarse de homicidio culposo agravado.

“Si conduciendo a la velocidad permitida se hubiera podido evitar el resultado, estaríamos frente a un supuesto de homicidio culposo agravado, además porque la persona ha huido del lugar de los hechos”, asegura Bernate.

En medio de su dolor, doña Adela le envía un mensaje al conductor:

“Yo lo perdono de corazón, pero por favor que la muerte de mi hijo no quede impune como quedan muchas que nadie hace nada por ellos, yo lo que estoy pidiendo es justicia para Juan David”, subraya.