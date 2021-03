“Yo no maté a ningún policía”: la versión del capturado por homicidio de patrullero en Bogotá

Ante un juez de control de garantías fue presentado Wilkerson Slyke Hernández, el hombre señalado de participar en el homicidio del patrullero Edwin Caro Gómez durante un procedimiento de requisa en el norte de Bogotá.

En la diligencia, la fiscal del caso hizo un relato detallado de los hechos y le imputó los delitos de “homicidio agravado consumado en concurso homogéneo con homicidio agravado en la modalidad de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en calidad de coautor todos ellos”.

Además, la Fiscalía sostuvo que “es usted, de acuerdo con los elementos materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía, el que da muerte al policial víctima de estos hechos".

Entretanto, la defensa sostuvo que Wilkerson Slyke Hernández le dijo que recibió varios golpes durante su captura, por lo que solicitó que se declarara ilegal la captura. Algo que el juez no concedió.

El señalado insistió en su defensa: “Yo no maté a ningún policía, lo que hice fue correr como se ve en el video y no tenía un arma 32. Sé que cometí un error al estar con ese muchacho, él solo me iba a llevar a mi casa, pero él me sorprendió con eso que sucedió; por eso corrí asustado”.

La audiencia fue aplazada