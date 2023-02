La compleja cirugía de Tito Puccetti: “En el Mundial la pasé muy mal”

Tito Puccetti es un periodista deportivo reconocido especialmente en el mundo del fútbol por su labor como comentarista y narrador. Por estos días se está recuperando de una compleja cirugía de columna que venía postergando desde hace unos 10 años, contó este martes en Día a Día, programa matutino del Canal Caracol .



El comunicador de 53 años reveló que la molestia inició tras un partido que disputó en Buenos Aires, Argentina: “Quedé torcido, como casi paralizado (…) fui al médico y me dijo ‘usted tiene un disco salido y eso produce muchos dolores’”.

Sin embargo, toma con humor ese momento y añade esta curiosa anécdota: Fue muy chistoso porque yo vivía en una zona que se llamaba Las Cañitas, yo estacionaba mi auto a una cuadra del edificio. Yo me bajé con mucha dificultad, me fui apoyando en las paredes para poder llegar a mi casa. Pasó un señor y se rio, dijo ‘uy, qué borrachera la de este tipo’; pensó que yo estaba borracho, pero yo estaba prácticamente inmovilizado.

Con el pasar del tiempo empezaron las dificultades, pero Tito Puccetti, por recomendación de algunos doctores, manejó el dolor únicamente “con trabajo físico, con mucho trabajo abdominal”. Tantos años de postergar la cirugía empezaron a pasarle factura justamente en una de las citas más importantes de su carrera, la copa Mundial de la FIFA que se celebró el año pasado en Qatar.

“En el Mundial la pasé muy mal y llegué y le dije a mi compañero de colegio Roberto Díaz, un neurocirujano de los mejores que hay, ‘opéreme’. Él ya me había dicho que me tenía que operar, y bueno, es una operación dura, me cambiaron los discos malos y ya, estoy recuperándome, llevo una semana de recuperación y ahí vamos”, contó a Iván Lalinde, Carolina Cruz y Carolina Soto, presentadores de Día a Día.

No solo era su temor, también reconoce que había cierto miedo en el gremio médico “porque creo que en el pasado se hicieron muchas malas operaciones, pero esto ha avanzado mucho, aunque yo creo que lo mío va muy bien”.

Sobre su incapacidad, Tito Puccetti explica que es de un mes. Pero la recuperación va por viento en popa, pues a las seis horas de salir del quirófano ya estaba caminando. “Esta semana he podido dar de a pasito a pasito y ahí voy, ya puedo dar una vueltica por la casa”, puntualiza.