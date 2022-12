Lionel Messi, rey también en redes sociales: "Es usted el mejor jugador de toda la historia"

Con el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 , el delantero Lionel Messi se convirtió en el mejor jugador internacional. El famoso deportista le sacó lágrimas a sus millones de seguidores.



El 10 de la selección dirigida por Lionel Scaloni y el Ángel di María fueron los jugadores que hicieron los goles que convirtieron a Argentina en campeón mundial. Twitter fue una de las redes sociales que se llenó de emotivos mensajes dedicados a Messi.



Los mensajes en redes sociales dedicados a Lionel Messi, campeón del mundo

"Cabeza arriba, ojos cerrados y beso al trofeo más hermoso que existe. Tanto lo soñó, tanto lo buscó, y se le dio. Pasó. Sucedió. Sí, sí, sí. Lionel Messi es CAMPEÓN DEL MUNDO".

"Messi ya sabe cuánto pesa la copa del pundo. No la necesitaba para ser parte del olimpo del fútbol. Pero le luce y la copa está en las mejores manos. Justicia futbolera. 'Ho visto a Messi'. Los dioses del fútbol sonríen".

"'Cambiaría todos los títulos que logré por ganar el Mundial', dijo una vez Lionel Messi, cuando no se le daba con la selección. Ya no tienes que cambiar nada. Eres Campeón del Mundo, Leo".



"Felicitaciones por este triunfo que nos hace felices a todos los argentinos. La fortaleza del equipo, el liderazgo de Messi y la excelencia del cuerpo técnico son los valores que han sabido transmitir dentro y fuera de la cancha".

"Los que se engañan ya no pueden sostener la mentira. Ya no hay manera de esconder lo evidente. Felicidades, señor Lionel Messi. Es usted el mejor jugador de toda la historia. Su majestad. Simplemente THE GOAT".

"Messi por fin ganó su Mundial, traspasó aún más la eternidad, culminó una carrera sublime y devolvió a Argentina a la cima del fútbol por tercera ocasión en su historia".

29 de junio de 2016. Lionel Scaloni le pedía a Messi que no se retirase de la Selección Argentina tras perder la final ante Chile.



Ahora los dos son campeones del mundo. pic.twitter.com/ecyzc4dYxj — Manu Heredia (@ManuHeredia21) December 18, 2022