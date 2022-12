Mike Tyson defiende a Messi y amenaza a Canelo Álvarez: "Si le hace algo, tendré que subir al ring"

"Que le pida a Dios que no me lo encuentre", fue la frase de Canelo Álvarez hacia Lionel Messi que generó un sin número de críticas. El comentario del boxeador se dio luego de que el 10 de Argentina apareció, según él, pisando una camiseta de la selección de México.



Mike Tyson fue uno de los que se pronunció para defender al astro argentino. Durante una entrevista con BBO Sports, el hombre aseguró que si Canelo Álvarez trataba de hacerle algo a Messi, tendría que vérselas con él en un ring de boxeo.

"Alguien llamado Canelo amenazó a Messi. Si se atreve a tocar a Messi, tendré que subir al ring años después", dijo Tyson.

Mike Tyson: "Canelo diye biri Messi'yi tehdit etmiş. Eğer Messi'ye dokunmaya cüret ederse yıllar sonra ringe çıkmak zorunda kalırım." pic.twitter.com/QbiLBGjsYh — BBO Sports (@bbosports) November 28, 2022

Vale la pena recordar que Canelo Álvarez ya se disculpó públicamente con el jugador de Barcelona. El mexicano dijo lo siguiente: "Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí".



Ante estas disculpas, Messi respondió que "fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca falto al respeto a nadie, que es parte de un vestuario lo que pasa después de un partido el dejar la camiseta ahí y no hay más".

Y agregó: "Es más, ni tengo que pedir perdón porque no le falté al respeto ni a la gente de México ni a la camiseta, ni a nadie. Ya quedó ahí, no pasa nada".