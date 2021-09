6 Martínez toma con gracia los apodos que le ponen, como ‘3x2’

6 Martínez podría ser el colombiano con el nombre más corto del país y tal vez del mundo. Sus padres, antes de decidirse por registrarlo con un número, habían contemplado llamarlo Osama, pero cambiaron de decisión y así quedó bautizado con este número.

El joven vive en el municipio de Santa Ana, en el sur del Magdalena, y algunos siguen bromeando con su nombre.

"Ciertas personas se me han acercado a decirme 3x2 o 7-1, y yo siempre les he contestado con mucho agrado porque es un nombre único en el mundo y eso me tiene orgulloso", afirma 6 Martínez.

Se llama así por ser el sexto hijo de la relación entre Emilse Martínez Y Rafael Medina.

Nació un 18 de febrero del 2002 y, además, lleva primero el apellido de su mamá.

“Mientras yo convencí al notario, había una mujer convenciendo a mi esposa que dijera que no porque yo le estaba negando el apellido a mi hijo”, recordó Rafael Medina sobre el día en que fueron a registrar a 6 Martínez.

En diálogo con Noticias Caracol Ahora, Emilse comentó que como su hijo nació por la época del atentado contra las torres gemelas prefirió “colocarle 6 y no Osama”, como llegaron a pensarlo.

“Todo el mundo se sorprendió y dijo ‘no, es que eso no es un nombre’”, reconoció la madre de 6 Martínez.

Sus vecinos aún se ríen del nombre, como Armando Navarro, quien afirma que "eso no se ve, ahora todo el mundo le dice a 6 ese 2x3".

Pese a las bromas, 6 Martínez disfruta de su juventud y evita molestarse cada vez que llega a un sitio y le piden la cédula para corroborar su curiosa identidad.