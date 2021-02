A esta mujer la declararon como fallecida por error, tras ir a una cita médica

Desde hace tres meses, María Estela Luna trata de demostrar que no está muerta. Tras una cita médica, la mujer fue declarada como fallecida por error y hasta la Registraduría le desactivó su cédula.

“Mi calvario comenzó el 27 de noviembre, cuando fui a reclamar unas fórmulas médicas. Me dirigí a la farmacia de Coosalud y me dicen que aparezco como afiliada fallecida. Me entregaron un documento para dirigirme a la oficia de Coosalud, fui y efectivamente me dijeron que fue un error del Estado”, relató.

María Estela fue a la Registraduría, donde le dijeron que le ayudarían a resolver el inconveniente, que solo debía llevar su registro civil y una carta. Sin embargo, el error persiste.

Lo más grave es que le desactivaron su cédula, por lo que perdió todos los beneficios sociales de los que gozaba.

“Es una pesadilla, estoy enferma, no tengo Sisbén, no aparezco afiliada a Coosalud, Familias en Acción me lo desactivaron y yo soy desplazada. Todo me lo quitaron”, lamentó María Estela.

Publicidad

Familiares cercanos la están ayudando económicamente, pero pide que le resuelvan su situación.