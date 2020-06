A falta de internet, jóvenes de Maicao siguen con sus clases pegados a la radio

Son alumnos del Colegio Santa Catalina de Siena, en Maicao, los que, con papel y lápiz, toman nota de las clases de español de Shirley Mendoza.

Muy en punto, a las 9:00 a.m., todos los viernes se preparan para tener una hora de clase en la que no queda opción de no estar presente, pues la maestra se las ingenia para hacer las preguntas de su materia ya sea por llamada o WhatsApp.

La emisora del Ejército ayudó a la maestra con la iniciativa.

“Adaptamos un estudio en la casa de la profesora Shirley Mendoza. Desde allá, utilizando la tecnología a través de videollamadas la enlazamos con nuestra emisora para que sus clases lleguen hasta los estudiantes", explicó el sargento Ómar Mejía, director de la cadena.

“Algunos alumnos no contamos con aparatos tecnológicos para acceder a información. En mi caso han sido fáciles y útiles las explicaciones”, dijo María Fernanda Pimienta, una de las beneficiadas.

Otros docentes se unieron a la iniciativa de Shirley y empezaron a impartir sus clases radiales, con las que también aprenden otros niños de La Guajira.