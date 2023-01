A golpes, hombre en Baranoa le habría quitado la vida a su pareja

Las autoridades confirmaron que Angélica Montaño de 32 años se fue a descansar luego de la brutal agresión y horas después falleció. La mujer deja tres hijos.

De acuerdo con los testigos, la discusión se presentó entre las 5:00 a.m. y 6:00 a.m., pero alrededor del mediodía la mujer no respondía a los llamados de sus allegados.

Al percatarse de la situación, sus familiares la trasladaron a un centro hospitalario donde llegó sin signos vitales.

La Policía señala que recibieron aviso por parte del hospital y de inmediato acudieron al lugar de los hechos.

Todo apunta a que su compañero sentimental sería el autor del crimen. En ocasiones anteriores Angélica Montaño fue víctima de maltratos, pero decidió retirar la denuncia en contra de su agresor.

El alcalde de Baranoa convocó a una movilización, este miércoles, por las principales calles de la población para rechazar los hechos violentos contra las mujeres.

Autoridades del municipio invitan a la comunidad a reportar casos de violencia de genero a la línea 155.