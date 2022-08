A influencer coreano le cobraron $600 mil en Cartagena por un masaje que ni siquiera pidió

Zion Hwang, influencer coreano con más de un millón de seguidores, contó en sus redes sociales que fue estafado en una playa de Cartagena, donde le cobraron 600 mil pesos por un masaje que, afirma, ni siquiera quería.

Según él, estaba sentado en la arena cuando fue abordado por una mujer que le ofreció una crema para no quemarse. Luego apareció una masajista que, sin su aval, le brindó el servicio.

Publicidad

“‘Chino, masaje y bloqueamiento vale 600 mil pesos’, y yo, ‘¿600 mil pesos? La chimba, yo no voy a pagar 600 mil pesos’”, fue la conversación que tuvo con la desconocida, a la que finalmente terminó pagándole 300 mil pesos.

En su relato también reveló que al día siguiente, mientras disfrutaba de la playa de Cartagena en una silla con carpa, otra mujer se le acercó para ofrecerle una ostra sin costo.

“‘Gratis, ¿en serio gratis?’, y yo lo probé, y me pregunta ‘¿qué tal?’, y yo le digo ‘rico, muchas gracias por invitarme ostra, me encanta’, y me dijo, ‘¿cómo así? Es 100 mil pesos’, y yo le digo ‘¿qué, una ostra 100 mil?’ Juepucha, Cartagena”, narró.

La historia se conoció en las redes sociales del influencer coreano, que no denunció a la Policía lo que le pasó ni reveló en qué playa lo estafaron.

Publicidad

Por su parte, el general Nicolás Zapata, comandante de Cartagena, anunció reuniones con “la gente que está operando turísticamente y de manera informal para que finalmente tomen conciencia y eviten este tipo de cobros que nos están haciendo tanto daño a nivel internacional".