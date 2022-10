A La Guajira han llegado 40 toneladas de ayudas, pero cientos de damnificados siguen sin recibirlas

La tormenta -luego huracán- Julia pasó por La Guajira hace menos de una semana y la atención a los más de 60 mil damnificados no avanza a la velocidad que quisieran los afectados. Denuncian que en algunos barrios de Riohacha no han censado a las familias y aseguran que no resistirían ni una mínima lluvia más.

Íngrid Sarmiento, una de las personas que espera por lo prometido, no solo perdió sus electrodomésticos, sino que teme que cuando lo poco que tiene se seque se convierta "en criaderos de mosquitos y tenemos niños pequeños, ya hay casos de dengue. Necesitamos ayudas”.

Publicidad

José Medina, de la tercera edad, afirma que lo visitó “la Cruz Roja, pero no han dicho más nada”. Lo mismo comenta Sofía Ríos, quien dice que ha tenido que dormir en la casa de una vecina porque "se me inundó todo, se me dañó la nevera, la cama, la sala, los cuartos", pero “las ayudas todavía no han venido”.

En Riohacha, las autoridades reportaron 34 barrios con afectaciones por inundaciones y en Uribia la cifra supera las 12 mil familias damnificadas que siguen esperando por lo prometido.

La Fuerza Aérea aseguró que ya han trasladado 40 toneladas de ayuda a La Guajira y también han llevado a San Andrés y Providencia.

Pese a las denuncias de la población en Riohacha y Uribia, Steffanie Atencia, coordinadora de Gestión de Riesgo en la región, sostiene que “hasta el momento el departamento de La Guajira tiene en su poder 1.702 ayudas que han sido distribuidas tal como lo estipuló el señor presidente y la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo, priorizando aquellos municipios que se encuentran en calamidad y que han solicitado la asistencia humanitaria”.