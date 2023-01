A lideresa amenazada le dieron un celular para su protección que se queda sin señal

A Yirley Velasco, víctima de abuso por parte de paramilitares, le dieron una semana para salir de El Salado. Le dijeron que le matarían a todos, incluida a su mamá e hijos.

“Que me van a matar, que van a matar a mis hijos, que van a matar a mi mamá”, fue la amenaza que le hicieron a esta líder social del corregimiento en los Montes de María, en Bolívar.

Desde el año 2000, cuando los paramilitares perpetraron una de las más sangrientas masacres, esta mujer recorre veredas acompañando a 125 mujeres que, como ella, fueron usadas como herramienta sexual por grupos paramilitares en la zona.

Yirley dice ser sobreviviente de estos abusos. “Y yo decidí no quedarme en ese silencio y decidí contarle al mundo entero lo que había pasado”, sostiene.

Esta defensora de derechos humanos recibió de la Unidad Nacional de Protección un chaleco y un celular, pero el teléfono “cuando me voy para El Salado no tiene señal porque es Claro y en el Salado solo hay señal de Movistar".

Pese a las dificultades, se rehúsa a salir del corregimiento porque allí, afirma, "hacemos de psicóloga, de maestro, de policía, de Fiscalía".

Reconoce estar muy afectada psicológicamente “porque estamos viviendo una presión muy fuerte”, pero se dice a sí misma que debe "seguir, porque si seguimos en silencio van a seguir pasando muchas cosas más".

La Fiscalía informó que Esteban Arrieta Julio, capturado como presunto responsable de las amenazas contra ella y otros 12 líderes en Bolívar, era allegado de Yirley. Sin embargo, la líder subraya que "él no es esposo de ninguna de mis hermanas, es alguien de El Salado, que como comunidad nos conocemos".

La defensora hizo un llamado al Gobierno para que visite su región y las de los líderes amenazados. Solo así, cree, dimensionarán un problema que parece habérsele salido de las manos al Estado.

