“A los que dicen que soy periquera, muestren el video”: Ana del Castillo tras percance en tarima

La cantante vallenata Ana del Castillo volvió a estar en el ojo de la polémica por una presentación que tuvo que abandonar por problemas de salud, aunque algunos llegaron a decir que era porque había consumido algún tipo de sustancia.

La artista reveló “para los que no saben, yo soy asmática, esta enfermedad no se cura pero se mantiene controlada. Hace un mes y medio, más o menos, vengo con alteraciones respiratorias más frecuentes de los normales, muy poco me daban”.

Este domingo, cuando cantaba en Maicao, en La Guajira, “fue la primera presentación donde yo me desplomé por el asma”, agregó.

“Para las personas (que dicen) que yo soy ‘periquera’, que muestren el video, sáquenlo, fíltrenlo, muéstrenlo a la gente”, les dijo a quienes sostuvieron que su percance de salud se debió a sustancias alucinógenas que presuntamente había ingerido.

“Tampoco me importa si lo dicen o no, pero si lo tienen por ahí fíltrenlo. Ustedes vienen de una mamá, respeten a las mujeres”, agregó.

Ana del Castillo también ofreció disculpas, en especial a Jean Carlos Centeno, por algo que le dijo durante otro show que se transmitió de forma virtual a comienzos de marzo.

Alguien mencionó que el exintegrante del Binomio de Oro era ‘el papá’, a lo que ella respondió “no, no es el papá, es la mondá parada”.

Centeno, al parecer incómodo con el comentario, expresó: “Ana del Castillo, Ana del Castillo, estamos en un concierto virtual y hay niños a esta hora”.

Usted que opina ? pic.twitter.com/oIdJmB9vz7 — OJO VALLENATO OFICIAL (@ojovallenato_) March 8, 2021

Sobre estas palabras, la cantante quiso ofrecerle “disculpas al maestro Jeancarlo Centeno, él sabe que yo lo amo con todo el corazón. Me quedé hasta el final de su presentación, que para mí él canta espectacular, y no fueron las maneras de decirle, pero yo lo admiro con todo mi corazón, en ese momento estaba rascada, pero creo que mi mensaje no fue de ofensa. Y de todas maneras les pido disculpas a ustedes”.