A piedra, botella y tiros se enfrentan a diario jóvenes en urbanización de Barranquilla

Las peleas entre jóvenes en la urbanización Las Gardenias de Barranquilla se han vuelto el pan de cada día para las familias que allí habitan y que están desesperadas por el peligro y la destrucción de sus viviendas.

"Yo tengo como tres noches que no duermo porque yo vivo adelante y tengo que poner tablas, anoche incluso me tiraron un peñón, que si yo estoy ahí me hubieran hecho un daño esos tiros”, afirmó Nubia Vera, residente de la zona.

A Maryluz Fuentes le “preocupa que a mi hijo le pase algo o que le vayan a hacer algo no estando él metido en nada”.

Cruz Pacheco, líder de la urbanización en Barranquilla, teme "salir porque de pronto los del otro bando, como somos de acá, nos atracan a personas que no tengamos que ver con el asunto, que nuestros hijos no pueden venir a visitarnos porque pueden entrar en medio del conflicto y ser heridos".

En medio de la desesperación, la comunidad ha optado por recurrir a la oración pidiendo que cesen los enfrentamientos.

Aunque la Policía Metropolitana de Barranquilla ha reforzado la vigilancia en la urbanización, ni los uniformados se salvan de ser atacados en las riñas que parecen haberse salido de control.