A prisión papá que le fracturó una pierna a su hijo porque no dejaba de llorar

El hombre fue recluido en la cárcel distrital El Bosque y deberá responder por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Entretanto, el niño, de 5 años, continúa hospitalizado en el hospital Adelita de Char debido a la complejidad del trauma que sufrió en el fémur de su pierna izquierda, los médicos afirman que avanza en su recuperación.

"En estos momentos está estable, se le está poniendo analgésico y estamos esperando a ver cómo le va en el procedimiento que será programado", dijo María Eugenia Quevedo, gestora del Hospital Adelita de Char

La madre de la menor cuenta que su esposo había llegado a almorzar cuando el llanto de uno de sus dos hijos desató la furia.

En contexto: Le fracturó la pierna a su hijo de 5 años porque no dejaba de llorar ‘’Yo siento es los gritos de mi hijo que me dice mami corre, mami corre, que me duele’’, afirma la mamá.

El hecho de intolerancia ha causado indignación no solo en los familiares y vecinos del sector, sino en toda la ciudadanía.

La madre del niño pidió protección para ella y para su hijo mientras avanza todo este proceso.