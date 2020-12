A punta de groserías, policía amedrentó a mujer en Barranquilla

Verónica Acosta denunció haber sido maltratada verbalmente por un policía del CAI Las Flores, en Barranquilla, y el indignante hecho fue captado en video.

Según la mujer, cuando quiso saber sobre el operativo en el que retuvieron a un sobrino suyo, fue insultada.

“Yo les dije que iba a buscar a un primo que trabaja en la Fiscalía porque eso era un abuso, y es cuando él me empieza a gritar y a decirme todo eso que se ve en el video”, contó la mujer a Blu Radio .

"Me dijo que me iba a dar una patada y yo le respondí que me la diera porque yo no podía hacer nada, ya que soy una mujer y él es más grande que yo", agregó.

En las imágenes, se ve cómo el oficial le grita a Verónica: “vaya y cómase un cerro de m…, vieja care…, que nos va a venir a hacer al hijue… CAI. Vaya y dígale a ese señor que vaya y se coma un cerro de m…, usted y toda su hijue… familia”.

En el interior de la @PoliciaColombia si es que hay mucho hijueputa bandido.



Se nos olvidó que venimos de familias campesinas, humildes y trabajadoras, algún día tendrán que colgar ese pedazo de uniforme y volverán a la realidad. pic.twitter.com/BOaCmVnjPg — 🇨🇴SARGENTO(RA)EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA🇨🇴 (@SARGENTOCHALA) December 15, 2020

La Policía aún no se ha pronunciado sobre lo sucedido.