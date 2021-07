Una crítica situación atraviesan trabajadores del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial, una de las entidades públicas de salud más antiguas del Cesar . La entidad les adeuda 31 meses de salarios.

César Yesid Carrillo Vega, quien ha dedicado 26 de sus 48 años de vida al instituto IDREEC, decidió encadenarse ante la situación, que lo ha afectado a él y a otros 29 funcionarios.

“Me he decido encadenar en protesta por todo lo que estoy pasando, yo personalmente y todo lo que está pasando con mis compañeros de trabajo también. No tenemos cómo pagar un arriendo, los servicios públicos, no tenemos nada”, asegura.

Lo consuela su hijo César Rafael, también afectado por la crisis de la entidad de salud que con 50 años de servicio en el Cesar entró en cese de actividades en marzo de 2020.

“Me dio nostalgia ver a mi papá llorando porque sé la situación por la que él está pasando y lo único que salió de mi corazón fue darle un abrazo y llorar con él", manifiesta.

Los pasivos del IDREEC superan los 5 mil millones de pesos.

“Lo peor de todo, seis meses sin seguridad social en medio de una pandemia . Nosotros los trabajadores hemos solicitado al señor gobernador como presidente de junta directiva que tome una decisión pronta de lo que vaya a hacer con esta institución”, Luis Morales, jefe de facturación del IDREEC.

Para el próximo viernes el gobierno departamental convocó a una mesa de trabajo con la Superintendencia y el Ministerio de Salud para buscar una solución a la crisis.