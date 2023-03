A turistas en Playa Blanca les cobraron una cuenta por casi $5 millones: “Qué abuso”

Siguen los cobros excesivos a los turistas en Playa Blanca, en la isla de Barú, así lo denunció una joven en redes sociales, quien compartió con indignación la foto de una cuenta por casi 5 millones de pesos.

“Lo que les cobraron a mis amigos hoy en Playa Blanca, isla de Barú, Cartagena. Que hp abuso, parce. Sin palabras para la gente que aprovecha así”, manifestó la joven en la publicación que realizó en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la factura, se observa que las personas consumieron varios platos con pescado y bebidas. Cinco pargos rojos grandes tuvieron un costo de $1.475.000, un róbalo grande valió $275.000, entre las bebidas figuran varios cocteles como cinco piñas coladas por las cuales cobraron $650.000, dos caipiriñas que costaron $250.000, dos cervezas por $120.000, dos limonadas de coco valieron $150.000 y cuatro botellas con agua $60.000.

Además, hubo un cobro por $1.200.000 de servicio y otro por $415.000 por el servicio del restaurante.

Denuncian cobro excesivo en Playa Blanca. Tomada de redes sociales

La joven que hizo la denuncia señaló que no se imaginó el alcance de esta, por lo que pidió a la prensa no contactar a los turistas afectados.

“Publiqué eso sin pensar que iba a llegar a tanta gente. Les pido a los periodistas que por favor no contacten a mis amigos. Ellos no tienen nada para decir y no quieren que los contacten. Están disfrutando de sus vacaciones en Cartagena y ya”, manifestó.

Ante denuncias recurrentes como estas, ciudadanos aseguran que es la razón por la que prefieren elegir otros destinos para sus vacaciones y piden a las autoridades mayores controles a quienes ofrecen este tipo de servicios para que no sigan abusando de los turistas.

“Esto no es aceptable y no puede ser tolerado. Colombia no es atractivo para los viajeros internacionales si continúan estos deplorables abusos... muy mal si las autoridades no actúan”, comentó un internauta.

La denunciante del caso más reciente le hizo un llamado al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt.

“Señor alcalde, ¿qué va a hacer sobre esos abusos hacia el turista? Tiene que haber consecuencias para los negocios que abusan así”, señaló la mujer.