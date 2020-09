Abelardo de la Espriella, al frente de demanda contra Electricaribe por muerte de médico samario

A través de una reunión virtual, la Fiscalía Seccional del Magdalena le pidió explicaciones a la empresa Electricaribe por la muerte de José Miguel Dau, el médico dermatólogo que falleció horas después de que le cortaran el servicio de energía en el barrio los Alcázares, en el occidente de Santa Marta.

La Personería y la Defensoría del Pueblo también están dentro del caso.

En la casa del médico todo es dolor e indignación. Por eso sus parientes ya preparan una denuncia formal con sus abogados para que Electricaribe responda por esta vida perdida.

"La Personería ya puso la denuncia ante la Fiscalía y tuvimos una reunión con la Defensoría del Pueblo; tenemos un buffet de abogados, el del doctor Abelardo de la Espriella, que nos está acompañando”, dijo Luz Marina de Dau, la esposa del galeno fallecido.

La Personería de Santa Marta ya visitó la casa del fallecido y recolecta pruebas para aportarlas a la Fiscalía.

"Esperamos que la Fiscalía General de la Nación determine si se causó un daño antijurídico que ocasionó o tuvo como resultado el fallecimiento de una persona", manifestó el personero Edward Orozco.

En el caso de Carlos Infante, un vecino de Dau que también depende de un respirador eléctrico para vivir, ya Electricaribe fue a su casa y resolvió su situación.

"Sí me reconectaron la energía eléctrica y me hicieron una observación, que me iban a colocar un contador en la esquina del poste que me corresponde", aseguró el mismo Infante.

Después de la denuncia realizada en Noticias Caracol, Carlos, Infante por fin fue notificado por Electricaribe de que solo pagará lo que su vivienda consuma y no por lectura estimada.

Por ahora, una sola es la consigna entre los familiares del médico muerto por este inesperado caso y es precisamente que Electricaribe les responda por este fallecimiento, también piden que no ocurra lo mismo en otros lugares del Colombia.

