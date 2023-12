Abuelita volvió al colegio para motivar a su nieto estudiar: ambos lograron graduarse de bachiller

Una abuelita de 70 años volvió al colegio para motivar a su nieto de 18 años a que siguiera estudiando. Ambos recibieron el diploma de bachiller en un colegio del municipio de Soledad, Atlántico.



Volver al colegio no fue fácil para María Fabiola Ríos, una mujer de 70 años que dejó de estudiar hace medio siglo. Su nieto Said fue su motivación.

“Él me motivó porque faltó dos años y perdió el año, eso me motivó, yo dije ‘no señor, yo no lo voy a dejar solo, voy a impulsarlo a que estudie'”, indicó la abuelita bachiller.

Fue así como se matriculó en octavo, el mismo grado que cursaba su nieto, en el Colegio Caldas, donde se convirtió en la abuela de todos.

“A veces nos regañaba porque nos portábamos mal, pero siempre fue buena con nosotros”, dijo Luis Alberto Castillo, compañero de estudio de la abuelita.

“Muy linda, fue como tener una abuela ahí en el salón. Ella era la que ponía el orden prácticamente y, cualquier cosa que nosotros no sabíamos, ella siempre daba la cara por nosotros. Siempre respondía, es muy inteligente”, señaló Laura Buelvas, otra compañera de estudio.

Fueron dos años compartiendo el mismo salón de clase con su nieto en la jornada nocturna. “Ella estudiaba, ganaba los exámenes y, cuando yo los perdía, me decía ‘mira por no estudiar’”, indicó el nieto de la mujer.

Sin embargo, reconoce que algunas materias le dieron lidia. “Matemática, a pesar de que yo trabajo con los números, esas son cosas que a uno se le olvidan”, precisó doña María Fabiola Ríos.

El reflejo a su esfuerzo y la recompensa a su sacrificio llegó. En una gran ceremonia, abuelita y nieto recibieron su grado de bachiller.

“Uno tiene que hacer el esfuerzo y como dicen los muchachos ‘vamos pa las que sea’”, concluyó la adulta mayor.

Su deseo ahora es estudiar Diseño de Modas, una carrera afín a su oficio de modista. Para algo, dice, deben servir las dos menciones de honor que recibió durante la ceremonia de grado.