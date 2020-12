Actriz Natalia Reyes denuncia agresión policial contra un colega suyo en Cartagena

“No está bien, no es normal”, sostuvo Natalia Reyes, protagonista de la última cinta de ‘Terminator’, al divulgar imágenes de un presunto caso de agresión policial contra el actor Kendrick Sampson en Cartagena.

En el video se ve que un policía golpea al activista y luego saca su arma de dotación. Segundos después esposa al extranjero y se lo lleva.

“Me duele todo, no solo porque sea él y sea mi amigo sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto”, dijo la colombiana en su post.

“NO está bien, no es normal, la Policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera, pero no tiene derecho de golpear, manosear (como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está cometiendo ningún delito ni oponiendo ninguna resistencia, llevarlo a una estación, no querer devolverle su identificación y, para rematar, querer ponerle un comparendo por desacato. ¿Hasta cuándo? ¿Y si no lo hubieran grabado?”, agregó en su denuncia.

Sampson compartió el video que publicó Natalia Reyes y afirmó que era la sexta vez que lo paraba la Policía en cinco días.

Además, denunció que el uniformado le bajó la ropa interior, le golpeó los brazos y la mandíbula y le apuntó con el arma.

“Luego me esposó y me arrastró por las calles. No me resistí a ningún procedimiento legal. Gracias por publicar @nataliareyesg y por ayudarme con esto”, agregó.

Según la Policía de Cartagena , el actor “se opuso a la orden de registro personal, intentó sacar un elemento del bolso. Por lo tanto, la Policía tuvo que reducirlo usando la fuerza. Asimismo, se le impuso un comparendo por irrespeto a la autoridad y por omitir la orden de Policía”.