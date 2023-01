Acusan a candidato a la alcaldía de Colosó de pedirle fotos desnuda a niña de 15 años

La denuncia fue hecha por el padre de la menor, quien aseguró que el aspirante también había realizado sugerentes invitaciones a su hija a otros municipios.

Isaías Javier Díaz Barrios, candidato por el partido Cambio Radical a la alcaldía de Colosó, Sucre, aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Publicidad

De acuerdo con el denunciante, Díaz Barrios habría utilizado varios contactos para llegar a la menor.

“Aprovecha las amistades de ella, mandándole palabras, que le entregara fotos desnudas, que le mandara varias fotos, la invitaba a Toluviejo, Sincelejo”, afirmó el padre de la adolescente de 15 años.

Asimismo, dijo haber recibido intimidaciones por la acusación.

“Iba solo frente al polideportivo, llegaron dos sujetos en una moto diciéndome que no me sometiera a denunciar a Isaías Díaz Barrios porque me iba a causar un problema contra mí y contra mi familia”, señaló el hombre.

Publicidad

Noticias Caracol buscó al candidato en el comando central de su campaña e intentó contactarlo vía telefónica, sin embargo, no fue posible.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el caso.

Publicidad

“En estos momentos hay un investigador de la Sijín y otro del CTI haciendo cumplimiento de las órdenes del señor fiscal para esclarecer estos hechos”, explicó Germán Ordoñez, director de Fiscalía Sucre.

Mientras se adelantan las indagaciones para determinar si hay o no responsabilidad por parte del candidato, los familiares de la niña piden protección a las autoridades.