Adolescente estaría involucrado en muerte de mototaxista degollado en Baranoa

La víctima, Luis Eduardo Vizcaíno Henao, fue encontrada en una trocha, con un pesado tronco encima y dos heridas de arma blanca en el cuello.

La desaparición del hombre de 24 años fue reportada a las autoridades luego de que, tras un día largo de trabajo, no volviera a su casa.

Según informó El Heraldo, Vizcaíno, quien se desempeñaba como mototaxista en Baranoa, salió a laborar el pasado lunes en horas de la tarde, a bordo de su vehículo; sin embargo, horas más tarde sus familiares notaron que no regresaba, así que iniciaron su búsqueda.

Con la esperanza de encontrarlo, dejaron algunos números de teléfono, pero sus anhelos se desvanecieron luego de que la Policía confirmara el hallazgo del cuerpo sin vida en una trocha conocida como El Bajito, entre Usiacurí y Piojó.

Luis Eduardo fue asesinado y su motocicleta había sido hurtada.

En medio de las investigaciones del horrendo crimen, ciudadanos contactaron a las autoridades para informar que un joven, de 17 años, se encontraba vendiendo una motocicleta de características similares y con el mismo número de placas en una estación de servicio de Baranoa.

De inmediato, los uniformados se dirigieron al lugar y corroboraron que efectivamente se trataba de la moto de Luis Eduardo, por lo que realizaron la detención del muchacho, quien no pudo explicar la procedencia del vehículo.

El menor de edad, que enfrenta un proceso por receptación, fue llevado a las instalaciones del Cespa en Barranquilla.

Si se confirma su relación con el homicidio, podría ser juzgado por homicidio agravado.