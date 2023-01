Adolescente fue arrastrado por un arroyo cuando se lanzó a rescatar la pelota con la que jugaba

La Defensa Civil, Policía de Rescate y Bomberos de Barranquilla adelantan la búsqueda del joven de 14 años sobre la desembocadura del arroyo El León.

El menor cayó al afluente a la altura del barrio Los Ángeles, en el suroccidente de la ciudad.

“Se está haciendo la búsqueda por todo el recorrido del arroyo El León hasta donde están las esclusas, hasta parte donde están las rejillas, que puede estar atrapado allá”, explicó el presidente de la Defensa Civil del Atlántico, Armando Molina.

Los amigos que jugaban con el adolescente relataron los momentos de angustia que vivieron al no poder hacer nada, mientras veían cómo la fuerte corriente arrastraba al joven.

“A mí me dio nervio, porque yo lo vi fue en un instante, realmente yo no me pude tirar, no pude hacer nada porque yo lo vi que pasó rápido”, señaló Kleiner Pérez, amigo del desaparecido.

