Adolescente que desapareció tras jugar a la tabla ouija con sus amigos fue hallado sin vida

Un adolescente de 17 años, que desapareció el pasado sábado 20 de agosto en el río Magdalena tras jugar con sus amigos a la tabla ouija, bajo el Puente Pumarejo, fue hallado este viernes sin vida.

Su mamá Adriana Santana le contó al medio Zona Cero que la última noche que vio a su hijo “él se fue con dos amigos”.

“Según me cuentan, se pusieron a jugar a la tabla ouija. Uno de los amigos le dijo que no quitara la mano de la tabla que porque era malo. Estaban preguntando cómo ganarse la lotería, pero él quitó la mano porque dijo que no creía en eso”, relató.

Después, los jóvenes se metieron al río Magdalena para bañarse, afirmó la mujer.

“Se sujetaron de una cuerda amarrada a un árbol, pero se soltó y mi hijo se hundió”, agregó.

El cuerpo del adolescente fue hallado por pescadores en el barrio Las Flores, en Barranquilla. Según el diario El Tiempo, un tatuaje en el pecho permitió que su familia pudiera identificar el cadáver.