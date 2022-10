Afectados por aguaceros en Riohacha: “Un mercado no va a solucionar la situación”

Los estragos de los aguaceros en Riohacha parecen una historia de nunca acabar: hombres, mujeres y niños sacando agua de sus viviendas, subiendo las neveras y las camas en plena madrugada sobre ladrillos para ponerlas a salvo.

Además, las calles intransitables por la cantidad de agua de una lluvia que apenas da tregua. Esta situación la viven hoy 33 barrios de Riohacha.

“A los niños me tocó sacarlos de aquí porque esta casa se inunda mucho. Todo el patio es pura agua de alcantarillado", cuenta Carlos Monroy, afectado por los aguaceros en Riohacha.

Uno de los casos más graves se vive en Nuevo Horizonte, el barrio más afectado por las inundaciones. Allí, en la casa de don Mariano Serrano el agua superó el metro de altura y ni los muros que había hecho para contenerla lo salvaron de perderlo todo.

Para colmo, dice, “no ha llegado nada, no ha llegado ninguna entidad a decirnos ‘muchachos, se les va a dar algo’. Todo lo hemos perdido, en el caso mío perdí las colchonetas, los colchones, los zapatos, todo".

La frustración de vivir bajo el agua, mientras las casas se debilitan, la mercancía de las tiendas se pierde y las ayudas no llegan, genera mayor incertidumbre.

“Ayúdennos, un mercado no va a solucionar la situación, no va a solucionar los enseres que se pierden en el agua. Eso nos dura unos cuantos días, pero el problema sigue y las lluvias no van a cesar", es el clamor de los afectados.

“Necesitamos alcantarillado pluvial, La Guajira es cabeza de mapa y parecemos el patio. Por favor, son muchos los años sufriendo del mismo problema", dice Estefany Ruiz.

En momentos de lluvia solo algunos sacaron sus cosas y se mudaron de las viviendas que habitaban. Al resto, les tocó quedarse en medio del agua entre las necesidades y clamando porque en algún momento los proyectos prometidos se hagan realidad.