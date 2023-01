Aferrados a una boya, en medio de peligrosos animales, pescadores sobrevivieron 36 horas en el mar

Su embarcación naufragó y después de casi diez horas de estar nadando, encontraron refugio en el objeto flotante, donde soportaron el sol y el hambre.

Jossy Cantillo y Luis Cantillo, habitantes de Ciénaga, salieron de pesca el fin de semana pasado. De repente su bote se volcó.

Publicidad

Cantillo relató que quedó enredado por uno de los anzuelos “y eso me trataba de sumergir; como pude me lo desenganché debajo del agua y salí arriba. Luché con mi compañero para estabilizar la embarcación, pero no fue posible”.

Veían la orilla demasiado lejos, así que decidieron nadar hacia una luz que veían y que era la de una boya de la empresa Drummond, a la que se aferraron, y que está ubicada en una zona de tiburones y barracudas, según dijeron los mismos pescadores.

Familiares y amigos que se lanzaron en su búsqueda los hallaron con quemaduras de sol, sed y hambre.

Las lágrimas fueron incontrolables.

Publicidad

Los pescadores fueron llevados sanos y salvos a sus casas, en el barrio París, donde se recuperan.