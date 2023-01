¡Agárrame que tengo miedo! Enorme caimán aterró a turistas del Parque Tayrona

El animal de casi 3 metros y 160 kilos emergió de una laguna cercana y caminó entre los bañistas, que corrían despavoridos a su paso.

Las personas, que se encontraban en la playa conocida como La Piscinita, se aterrorizaron ante la presencia del caimán aguja, especie en peligro de extinción.

El reptil salió en busca de alimentos en el mar, según expertos, quienes afirman no representa un peligro para los humanos, aunque sí se debe tener precaución con ellos.

"No alimentarlos, no arrojar objetos, no tomarse fotografías muy cerca del animal, no tocarlos y mantenerse alejados a una distancia prudencial", recomendó Nidia Farfán, bióloga experta en caimanes.

El avistamiento de este tipo de animal se ha vuelto común en las costas de Santa Marta, donde las autoridades trabajan para protegerlo.

Las directivas del Parque Tayrona estiman que por lo menos unos 15 caimanes aguja usan las instalaciones del parque como su hábitat.

