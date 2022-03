Agobiada por amenazas de los gota a gota a su mamá, adolescente se suicidó en Barranquilla

Una adolescente de 16 años, identificada como Jennifer Arrieta, se lanzó del cuarto piso de un centro comercial en Barranquilla, agobiada por la millonaria deuda que su mamá tenía con 36 gota a gota a quienes les debía, según su familia, 7 millones de pesos.

• Radiografía del gota a gota en Bogotá: “Uno se va enredando y termina trabajando para ellos”

Publicidad

La tragedia ocurrió el lunes 28 de febrero, mismo día en que los gota a gota llegaron a intimidar a la menor de edad y a su progenitora a su puesto informal en el barrio Costa Hermosa del municipio de Soledad, en Atlántico.

Los cobradiario le exigían 100 mil pesos diarios.

Publicidad

“Lo malo fue que ese día ella (la adolescente) vendió unos postres, le pagaron, llegó ahí, la atacaron los cobradiarios, le quitaron los 20 mil pesos de ella, eso como que la hizo reaccionar”, contó su tía Sugey Altamar.

Según la mujer, la mamá de la menor que se suicidó les debe a 36 gota a gota.

Publicidad

“Ella no tenía plata, ella cómo iba a hacer. Si no tenía las sopas, no le daba lo suficiente para poder pagar”, afirmó la señora Sugey.

Agregó que Jennifer “soñaba con que la mamá saliera de esas deudas, que fueran felices, vivir en una casa, que tuvieran todo en una casa”.

Publicidad

Del puesto de sopas con el que la madre de la joven intentó salir de las deudas con los gota a gota solo quedaron los escombros, porque el negocio se acabó con la muerte de la menor.

Samir Serret, secretario de Gobierno de Soledad, afirmó que “ya existe un equipo psicosocial que le va a brindar acompañamiento a la familia lastimosamente afectada por estos hechos ocurridos”.

Publicidad