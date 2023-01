Aída Victoria Merlano aseguró que Julio Gerlein la amenazó de muerte

La hija de la prófuga Aída Merlano dijo que el empresario la sorprendió diciéndole que él y sus hijos “querían pegarme 17 tiros" porque “estaba muy bocona””.

La grave denuncia fue hecha a través de su perfil de Instagram @aidavictoriam, donde también dijo que se asesorará para iniciar acciones legales por la amenaza.

De acuerdo con el relato de Aída Victoria, ella acudió al empresario, a quien considera su padre, en busca de apoyo económico y protección, pero a cambio recibió el agravio.

“En esta ocasión mi papá, a quien amo a pesar de todo, me sorprendió con la respuesta que me dio. ¡En mi propia cara! Me dijo que él y dos de mis hermanos (Julio Eduardo y Margarita Eugenia) querían pegarme 17 tiros, porque yo “estaba muy bocona””, aseguró.

La joven dijo que espera que todo el peso de las autoridades recaiga sobre los responsables de la intimidación así como, según ella, ha sucedido en el caso de su madre.

“Con ese mismo rigor y esa misma celeridad, le apliquen extinción de dominio, cárcel, etc... A los demás implicados en este tipo de delitos. Más allá de su dinero, su apellido y posición social”, escribió.