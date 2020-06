Alarma por brote de irresponsables en Cartagena que se niegan a acatar restricciones por COVID-19

Ni el pico y cédula, ni el toque de queda, ni la ley seca y menos el cerco comunitario han puesto freno a los festejos colectivos que se intensifican los fines de semana en Cartagena.

Los masivos actos de desobediencia ocurren en su mayoría en barrios y corregimientos que registran altos niveles de contagio de COVID-19.

Los desobedientes se pasan por alto elementales protocolos preventivos, lo que pone en riesgo no solo la salud de los participantes, sino el orden y tranquilidad de los vecinos.

Francisca Ayarza, testigo de esas parrandas, dice que los que guardan la cuarentena tienen que esconderse “porque viene la piedra, viene el tiro, viene el plomo y cuántos no se han muerto, cuántas víctimas no ha habido, hasta niñas de 4 y 5 años he visto en mi calle caer”.