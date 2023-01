Alberto Linero rechaza mensajes en redes que desean la muerte de Jota Mario

La persona que piense así no puede “decir que es un buen ser humano”, dijo durante su reflexión en Mañanas Blu.

Linero recordó el tiempo que trabajó con Jota Mario Valencia, quien está en cuidados intensivos en el Hospital de Bocagrande, en Cartagena, al parecer por una isquemia cerebral.

Y luego expresó su sorpresa y rechazo por los mensajes de odio que encontró en redes contra el presentador de televisión.

“¿Ya hay buenas noticias de Jota Mario Valencia o sigue vivo?”, “Lo bueno es que el infeliz tiene la reserva ejecutiva al infierno hace rato, chao Jota Mario”, fueron algunos de los trinos que citó el panelista de Mañanas Blu.

“Estos mensajes son la expresión más vil de la condición humana. No creo que alguien que le desee la muerte a otro pueda decir que es un buen ser humano”, aseveró.

Señaló que estos mensajes solo demuestran el grado de enfermedad que tiene la sociedad.

Reconoció que puede que a algunos no les guste el trabajo de Jota Mario Valencia en la televisión, “pero nada justifica que se le desee la muerte a una persona”.

