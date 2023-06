Alcalde de Barranquilla lanzó críticas al Inpec: “Se están volviendo cómplices de extorsiones”

Las extorsiones tienen arrinconados y preocupados a los habitantes y comerciantes de Barranquilla . Hoy por hoy, las estaciones de gasolina son el blanco predilecto de los hampones. Tal es la situación que el alcalde hizo cuestionamientos contra integrantes del Inpec.

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, señaló a reconocidos delincuentes que han sido detenidos en la capital del Atlántico, pero que siguen con las extorsiones tras las rejas. El mandatario hizo un llamado a los guardianes del Inpec.

El ataque a bala contra un club nocturno y el cierre de varias estaciones de gasolina en Barranquilla y Soledad, que se ejecutó por el asesinato de uno de los trabajadores, tienen que ver con extorsiones.

“Quienes dieron la orden estaban en dos cárceles afuera del Atlántico. No podemos permitir que cada mes tengamos nuevamente que pedirle al Inpec que no le facilite celulares a estos criminales de alta peligrosidad. Se están volviendo cómplices de extorsiones, delitos y atentados homicidas. Si no van a cumplir con su mandato legal, pues liquidemos desde mañana esa institución que no cumple con lo único que tiene que hacer: cuidar a los presos y asegurarse que no sigan delinquiendo”, indicó el mandatario Pumarejo.

Ante estos señalamientos, el sindicato del Inpec manifestó que es muy complicado controlar el acceso de celulares.

“Nosotros no tenemos los medios necesarios para esta responsabilidad, quizás decomisar estos elementos en la parte interna. Pero ahí están los bloqueadores de señal que no están funcionando”, aseguró Milton Aníbal, presidente del sindicato del Inpec.

A comienzo de 2023 fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad Digno Palomino, alias ‘Castor’ y el ‘Negro Ober’.

¿Quiénes son los delincuentes?

Detrás de estos crímenes estarían alias ‘Cachete’, presunto sicario del Clan del Golfo, y alias ‘JJ’, de la banda de los costeños, y otro criminal conocido bajo el alias de ‘Caín’.

Estos cabecillas, al parecer, estarían dirigiendo las extorsiones contra los comerciantes del departamento.

Por su parte, Daniel Gutiérrez, director del Inpec, le respondió al alcalde. Aseguró que están aislados 12 reclusos que venían sembrando el pánico en Barranquilla y otros municipios del Atlántico.