Alcalde de Barranquilla se sale de la ropa en evento público: “Estás diciendo pendejadas”

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, protagonizó una fuerte discusión con un ciudadano. Ocurrió durante un evento público en el corregimiento La Playa, cuando daba inicio a unas obras de construcción de alcantarillado.

Un ciudadano le expresó que había muchos trabajos por hacer en esa zona de la ciudad y también le reclamó al alcalde por haberse presentado en plena época de elecciones, comentario que no le cayó nada bien a Pumajero.

Publicidad

“Discúlpame tu papito, porque yo no estoy hablando de elecciones, aquí yo soy el alcalde de Barranquilla por dos añitos más, entonces, no te dejo hablar porque estás diciendo pendejadas. Aquí no hay políticos, aquí hay un alcalde cumpliéndole a la gente”, respondió el mandatario.